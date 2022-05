Roma, da Maxime Lopez a Guedes: nasce lo squadrone per Mourinho (Di venerdì 27 maggio 2022) INVIATO A TIRANA - E ora si volta pagina. Mourinho con la Coppa ha conquistato anche la possibilità di avere una squadra vincente. I Friedkin lo accontenteranno, potrà avere una squadra per poter ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022) INVIATO A TIRANA - E ora si volta pagina.con la Coppa ha conquistato anche la possibilità di avere una squadra vincente. I Friedkin lo accontenteranno, potrà avere una squadra per poter ...

Advertising

Maxime_fie : RT @OfficialASRoma: ?? LA DECIDE ZANIOLO ?? #RomaFeyenoord 1-0 La Conference League è nostra! DAJE ROMA! #UECLfinal - Maxime_fie : RT @OfficialASRoma: È NOSTRA! L’ABBIAMO VINTA TUTTI! ?? È di chi c’era qui a Tirana, di chi era all’Olimpico, di chi era a casa, di chi era… - crithoz97 : RT @siamo_la_Roma: ?? Prende forma il mercato della #Roma ?? Piace #Hincapie ma resta sullo sfondo il nome di #Senesi ?? Avanti per #MaximeL… - romanewseu : News della giornata. Allenamento a Trigoria in vista del #Feyenoord; passi avanti per Maxime Lopez; Coppa Italia fe… - SaverioTolomeo : @Luca100celleASR Neanche io... leggo di Maxime Lopez alla Roma... per carità... buon giocatore per la Fiorentina, L… -