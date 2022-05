Nba, Golden State alle Finals: Dallas cade in gara-5 (Di venerdì 27 maggio 2022) Golden State torna alle Finals per la sesta volta in otto stagioni. I Warriors vincono gara-5 e chiudono sul 4-1 la serie con Dallas: 120-110 il finale. Curry e compagni tornano campioni della Western Conference. Decisivo Klay Thompson con 32 punti e 8 triple a segno, miglior realizzatore di un quintetto tutto in doppia cifra, Steph Curry (15 punti) vince il primo premio di MVP delle finali di conference a Ovest. Per i Mavericks i migliori sono Luka Doncic con 28 punti e Spencer Dinwiddie con 26. “Non mi piace perdere, soprattutto così – dice lo sloveno – Ho giocato in modo terribile. Ma se parliamo della nostra stagione, sono davvero orgoglioso di questa squadra, nessuno pensava che saremmo arrivati fin qui“. Nel primo tempo Thompson piazza 19 punti che fanno la differenza e ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022)tornaper la sesta volta in otto stagioni. I Warriors vincono-5 e chiudono sul 4-1 la serie con: 120-110 il finale. Curry e compagni tornano campioni della Western Conference. Decisivo Klay Thompson con 32 punti e 8 triple a segno, miglior realizzatore di un quintetto tutto in doppia cifra, Steph Curry (15 punti) vince il primo premio di MVP delle finali di conference a Ovest. Per i Mavericks i migliori sono Luka Doncic con 28 punti e Spencer Dinwiddie con 26. “Non mi piace perdere, soprattutto così – dice lo sloveno – Ho giocato in modo terribile. Ma se parliamo della nostra stagione, sono davvero orgoglioso di questa squadra, nessuno pensava che saremmo arrivati fin qui“. Nel primo tempo Thompson piazza 19 punti che fanno la differenza e ...

