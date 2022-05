MotoGP | Fabio Quartararo | “La nuova carena ha reso meno maneggevole la M1 | serve un set-up come l’anno scorso”

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si chiude con una nona posizione il venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale, per quanto riguarda il campione del mondo in carica. Un risultato, tutto sommato, prevedibile per il portacolori della Yamaha, ben consapevole che la sua Yamaha avrebbe pagato dazio sul lunghissimo rettilineo del tracciato del Mugello. Al termine della FP2, infatti, il nativo di Nizza ha concluso con il tempo di 1:46.519 con un distacco di 628 millesimi rispetto al migliore di giornata, ovvero Aleix Espargarò, che ha spinto la sua Aprilia fino all’1:45.891. Una differenza di prestazioni notevole, nella quale il classe 1999 ha visto anche una Ducati molto competitiva, con sei moto di Borgo Panigale che lo precedono. Il suo commento al termine del venerdì toscano ai microfoni di Sky ...