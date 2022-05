Meloni in testa nei sondaggi inseguita dal Pd, mentre Lega e Cinque Stelle sono ai minimi (Di venerdì 27 maggio 2022) Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni in testa. Il Partito democratico di Enrico Letta tocca le stesse percentuali, o poco meno. mentre Lega e Cinque Stelle continuano a crollare. Secondo un sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere, Pd e Fratelli d’Italia sono i partiti in crescita al primo posto con il 21%, seguiti dalla Lega che scende al 15,1% (-1,4%) e dal M5S che si attesta al 13,7% (-1,3%). Per entrambe le forze politiche si tratta del livello più basso registrato nell’intera legislatura. Al quinto posto si colloca Forza Italia con l’8,3% (in flessione dello 0,5%), alle prese con qualche tensione interna riguardante soprattutto il ruolo dell’Italia nello scenario bellico. A seguire, continua il trend di crescita di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 maggio 2022) Fratelli d’Italia di Giorgiain. Il Partito democratico di Enrico Letta tocca le stesse percentuali, o poco meno.continuano a crollare. Secondo uno Ipsos pubblicato dal Corriere, Pd e Fratelli d’Italiai partiti in crescita al primo posto con il 21%, seguiti dallache scende al 15,1% (-1,4%) e dal M5S che si atal 13,7% (-1,3%). Per entrambe le forze politiche si tratta del livello più basso registrato nell’intera legislatura. Al quinto posto si colloca Forza Italia con l’8,3% (in flessione dello 0,5%), alle prese con qualche tensione interna riguardante soprattutto il ruolo dell’Italia nello scenario bellico. A seguire, continua il trend di crescita di ...

