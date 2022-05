Maurizio Battista arriva al Creberg: “Pubblico protagonista, sul palco anche i Los Locos” (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. “Il Pubblico sarà protagonista della serata. Verrà coinvolto in una kermesse all’insegna dell’allegria e dell’amicizia, trascorrendo due ore e mezza o tre in leggerezza. Ci sarà anche tanta musica, con i Los Locos che interpreteranno i loro più grandi successi – dalla Macarena al Tic Tic Tac – accompagnati da un corpo di ballo”. Così Maurizio Battista racconta lo spettacolo Tutti contro tutti, che verrà proposto venerdì 27 maggio alle 21 al teatro Creberg di Bergamo. Il comico romano, amato da tantissimi bergamaschi, porterà sul palco il suo talento, l’ironia e la genuinità che lo contraddistinguono e gli permettono di avere ogni volta una notevole empatia con gli spettatori. Lo abbiamo intervistato per saperne di più. Non è la prima volta che ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. “Ilsaràdella serata. Verrà coinvolto in una kermesse all’insegna dell’allegria e dell’amicizia, trascorrendo due ore e mezza o tre in leggerezza. Ci saràtanta musica, con i Losche interpreteranno i loro più grandi successi – dalla Macarena al Tic Tic Tac – accompagnati da un corpo di ballo”. Cosìracconta lo spettacolo Tutti contro tutti, che verrà proposto venerdì 27 maggio alle 21 al teatrodi Bergamo. Il comico romano, amato da tantissimi bergamaschi, porterà sulil suo talento, l’ironia e la genuinità che lo contraddistinguono e gli permettono di avere ogni volta una notevole empatia con gli spettatori. Lo abbiamo intervistato per saperne di più. Non è la prima volta che ...

