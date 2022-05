Lutto ad Aversa | Antonio muore a 23 anni

(Di venerdì 27 maggio 2022) È di pochissime ore fa la tragica notizia della scomparsa diAndreozzi. Il giovane, di soli 23, è deceduto questa mattina ad, città in cui era residente. La notizia della prematura scomparsa diha fatto rapidamente il giro della città, anche se al momento non è stata resa nota la causa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

cronacacampania : Addio Antonio: muore a 23 anni

... è deceduta all'ospedale Moscati dia pochi giorni di distanza dalla sorella. A renderlo ... già affranta per la prima perdita, colpita da un doppionel giro di pochi giorni.... medico stimato della città, per la prima volta hanno voluto fare memoria del lorocon le ... Anche adsi è respirata aria di festa sin dall'inizio per la presenza dei ragazzi dell' ... Addio Antonio: muore a 23 anni AVERSA – Una giovane vita spezzata a soli 23 anni. Un lutto colpisce la comunità di Aversa in queste ore. Si è spento a soli 23 anni Antonio Andreozzi. Il giovane lascia affranti dal dolore i genitori ...AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) La comunità piange Domenico Pezone detto Mimmo di 53 anni. Oggi una ennesima dolorosa perdita per la comunità, la prematura scomparsa di Mimmo, un marito amorevol ...