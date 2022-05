LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si sconfina in Slovenia. Arrivo in salita, Nibali sogna il podio (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022: 4° Nibali, 8° POZZOVIVO PERCORSO, FAVORITI E ALTIMETRIA DELLA tappa DI oggi LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LA CRONACA DELLA tappa DI oggi LE PAGELLE DELLA tappa DI oggi TUTTE LE CLASSIFICHE DEL Giro d’Italia 2022: MAGLIA AZZURRA, BIANCA, ROSA E CICLAMINO DE BONDT: “HO INSEGUITO TANTE CAUSE PERSE, MA ORA SONO QUI” DAVIDE GABBURO: “ALTRO RAMMARICO DOPO NAPOLI” EDOARDO AFFINI: “HO PROVATO AD ANTICIPARE LA VOLATA” JUAN PEDRO LOPEZ: “BATTAGLIA PER LA MAGLIA BIANCA” RICHARD CARAPAZ: “IO E HINDLEY SULLO STESSO LIVELLO, POTREBBE ESSERE ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4°, 8° POZZOVIVO PERCORSO, FAVORITI E ALTIMETRIA DELLADILA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LA CRONACA DELLADILE PAGELLE DELLADITUTTE LE CLASSIFICHE DEL: MAGLIA AZZURRA, BIANCA, ROSA E CICLAMINO DE BONDT: “HO INSEGUITO TANTE CAUSE PERSE, MA ORA SONO QUI” DAVIDE GABBURO: “ALTRO RAMMARICO DOPO NAPOLI” EDOARDO AFFINI: “HO PROVATO AD ANTICIPARE LA VOLATA” JUAN PEDRO LOPEZ: “BATTAGLIA PER LA MAGLIA BIANCA” RICHARD CARAPAZ: “IO E HINDLEY SULLO STESSOLLO, POTREBBE ESSERE ...

