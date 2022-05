GP Monaco Montecarlo 2022, Leclerc: “Giornata niente male, il pubblico mi carica” (Di venerdì 27 maggio 2022) Charles Leclerc ha fatto un bilancio della prima Giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco, in cui il pilota Ferrari gareggia in casa: “Davvero bello vedere che ci sia tanto pubblico già oggi. Mi carica molto in vista delle prossime giornate, ci auguriamo di poter regalare ai tifosi grandi soddisfazione. Nel complesso la Giornata di oggi non è stata niente male. Abbiamo girato con continuità e portato a termine tanti giri. Tuttavia dobbiamo fare un ulteriore step in avanti prima delle qualifiche“. Queste le parole del monegasco, chiamato a riscattarsi dopo la delusione in Spagna. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Charlesha fatto un bilancio della primadi prove libere del Gran Premio di, in cui il pilota Ferrari gareggia in casa: “Davvero bello vedere che ci sia tantogià oggi. Mimolto in vista delle prossime giornate, ci auguriamo di poter regalare ai tifosi grandi soddisfazione. Nel complesso ladi oggi non è stata. Abbiamo girato con continuità e portato a termine tanti giri. Tuttavia dobbiamo fare un ulteriore step in avanti prima delle qualifiche“. Queste le parole del monegasco, chiamato a riscattarsi dopo la delusione in Spagna. SportFace.

