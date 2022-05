Gli ABBA tornano in concerto dopo 40 anni con il loro Voyage Tour in digitale (Di venerdì 27 maggio 2022) In occasione della loro reunion e del loro ultimo album pubblicato nel 2021, i musicisti svedesi hanno pensato a un'esperienza di concerto unica, costruendo un'arena a Londra dove si esibiranno i loro avatar fino al 2025. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022) In occasione dellareunion e delultimo album pubblicato nel 2021, i musicisti svedesi hanno pensato a un'esperienza diunica, costruendo un'arena a Londra dove si esibiranno iavatar fino al 2025. L'articolo proviene da DireDonna.

