Carta d’identità elettronica, il 28 maggio Open Day ad Acilia: come prenotare (Di venerdì 27 maggio 2022) Ostia X Municipio – Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla Carta d’identità elettronica: sabato 28 maggio aperture straordinarie degli uffici anagrafici nei Municipi III, VI, VII, X, XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 29 maggio. Per richiedere la Carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 27 maggio, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022) Ostia X Municipio – Proseguono gliDay di Roma Capitale dedicati alla: sabato 28aperture straordinarie degli uffici anagrafici nei Municipi III, VI, VII, X, XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Mariare, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 29. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorioil proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 27, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno ...

