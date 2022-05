Card Bassetti | continuerò ad ascoltare e ad amare la gente

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nelle sue stanze del vescovado di Perugia, ilinale Gualtiero, per il quale Papa Francesco ha accettato oggi la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi, riordina i libri e le sue "...

Il confronto seguito all'introduzione del. Gualtieroha messo in evidenza alcune istanze condivise: dalla necessità di rilanciare la pastorale familiare nell'orizzonte delineato da "...Il. Gualtieroha convocato i collaboratori di curia per annunciare che Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Perugia - Città della ...E riguardo a pedofilia e Chiesa dice: “Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi."Alcuni vescovi, che hanno chiesto l'anonimato, hanno suggerito che il Papa fosse 'costretto' a scegliere Zuppi".