Bando del Comune di Vicopisano per partecipare ai campi estivi anticamorra a Scampia (Di venerdì 27 maggio 2022) ...al Comune la domanda stessa entro le 13.00 del 13 giugno direttamente all'Ufficio Protocollo (primo piano del Palazzo Comunale) o tramite PEC all'indirizzo Comune.Vicopisano@postacert.toscana.it. M. ... Leggi su lanazione (Di venerdì 27 maggio 2022) ...alla domanda stessa entro le 13.00 del 13 giugno direttamente all'Ufficio Protocollo (primo piano del Palazzo Comunale) o tramite PEC all'indirizzo@postacert.toscana.it. M. ...

Advertising

GazzettadiSiena : C’è il bando per il secondo lotto e sono in corso i lavori del primo che dovrebbero concludersi primavera del pross… - gaia_giannone : RT @FondazioneBona1: Intervista alle vincitrici della prima edizione del bando FGB-AIRC per borse di studio per l’estero, intitolato a Gian… - BergamoeC : RT @ElzaBontempi: Siamo lieti di comunicare che il Ministero della transizione ecologica ha finanziato il progetto SMaRT PCBs (Tecnologia s… - max_babusci : RT @cereda_luca: Sarebbero 590 i posti in meno nelle case famiglia e nelle residenze per minori del comune di Milano, per 147 strutture coi… - therednavigator : @agatamicia Ma è uno scherzo? 'La resistenza Ucraina' in Portogallo, tramite i loro rappresentati, ha chiesto la me… -