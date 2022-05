Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 maggio 2022)DEL 26 MAGGIOORE 20:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANELLA CAPITALE RIMANE INTENSO IL TRAFFICO PER I FESTEGGIAMENTI DEI TIFOSI DELLA ASSU TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA LA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLA METRO A E LA STAZIONE COLOSSEO DELLA METRO B PASSIAMO ALLA VIABILITA’ Circone ripristinata ad eccezione SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA SEMPRE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA FINO ALLA tuscolana DISAGI SULLA PONTINA, AUTO IN FILA ALTEZZA SPINACETO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER I CANTIERI INIZIERANNO QUESTA SERA SULLA TANGENZIALE I LAVORI DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE IN FASCIA ...