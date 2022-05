Vaiolo delle scimmie, tra ipotesi vaccino e quarantene: cosa dice la circolare del ministero (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Allarme Vaiolo delle scimmie? Non proprio, ma il ministero della Salute evoca adesso nuovi vaccini e quarantene. La circolare in questione è stata emanata per fornire indicazioni su segnalazioni di casi sospetti, tracciamento dei contatti e gestione dei casi. Vediamo i punti salienti. Leggi anche: Facciamo chiarezza sul Vaiolo delle scimmie: origine, contagio, incubazione e decorso Vaiolo delle scimmie, cosa dice la circolare del ministero ipotesi vaccino – “La vaccinazione post-esposizione, idealmente entro 4 giorni dall’esposizione” al Vaiolo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Allarme? Non proprio, ma ildella Salute evoca adesso nuovi vaccini e. Lain questione è stata emanata per fornire indicazioni su segnalazioni di casi sospetti, tracciamento dei contatti e gestione dei casi. Vediamo i punti salienti. Leggi anche: Facciamo chiarezza sul: origine, contagio, incubazione e decorsoladel– “La vaccinazione post-esposizione, idealmente entro 4 giorni dall’esposizione” al...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - CatiaPBright : RT @boni_castellane: I sanitari accettano che si ipotizzi una loro vaccinazione coatta per il 'vaiolo delle scimmie'? Davvero la categoria… - Calvocarlo1 : RT @boni_castellane: I sanitari accettano che si ipotizzi una loro vaccinazione coatta per il 'vaiolo delle scimmie'? Davvero la categoria… -