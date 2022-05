Ultime Notizie – Mattarella revoca onorificenza a primo ministro Russia Mishustin (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha revocato “per indegnità” l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia al primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Vladimirovich Mishustin, e al ministro dell’Industria e del Commercio, Denis Manturov. Il provvedimento, firmato il 9 maggio scorso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, hato “per indegnità” l’di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia aldella Federazione Russa, Mikhail Vladimirovich, e aldell’Industria e del Commercio, Denis Manturov. Il provvedimento, firmato il 9 maggio scorso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 i nuovi contagi da Covid in Italia, 94 le vittime (ieri 114) e 2… - SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - DomaniGiornale : ???? #Draghi: 'Se ho visto spiragli per la pace durante la telefonata con #Putin? No' Segui il liveblog ?? - ViViCentro : Juve Stabia, Bruno Caneo si avvicina a grandi passi alla panchina delle Vespe #allenatore #caneo #JuveStabia #turris -