Ucraina | Draghi | ' su forniture gas parlato Putin | io silente' **

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Sul gas all'Italia,"ha detto che continuerà a fornire le, io non ho discusso, non ho risposto, non ho fatto nessuna osservazione ma questa è la situazione attuale con tutti i Paesi tranne che per quei i paesi che sono attaccati dalla Russia come la Finlandia e anche la Bulgaria" alla quale "per un giorno è stata sospesa la fornitura di gas". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa.

"Lo scopo era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in", ha spiegato, "perché la crisi alimentare che si sta avvicinando e in alcuni paesi ......era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in... queste le prime frasi del premier Marioin conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il presidente ...(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, crisi energetica e sicurezza alimentare globale al centro della telefonata tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il Presidente della Federazione Russa, ...Lo puntualizza il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Pubblicità "La gravità della situazione ci impone di rischiare e provare cose che possono anche non riuscire - rimarca - proverò dunque a ...