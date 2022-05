Strage Texas, i poliziotti hanno esitato a entrare nella scuola. Una donna urlava: 'Andate dentro!' (Di giovedì 26 maggio 2022) 'Andate dentro! Andate dentro!'. È quanto avrebbe gridato una donna agli agenti di polizia che si trovano all'esterno della Robb Elementary di Uvalde dove Salvador Ramos stava sparando contro i ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) ''. È quanto avrebbe gridato unaagli agenti di polizia che si trovano all'esterno della Robb Elementary di Uvalde dove Salvador Ramos stava sparando contro i ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - MediasetTgcom24 : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti #strageUvalde #joebiden #kenpaxton #stragetexas… - Alessia_ing : RT @Faustospinoso: Vivo in America e ho 2 bimbi piccoli. Da ieri sto male dopo aver appreso la notizia della strage di bambini in Texas. Vo… - ImSophiaPLMS : Negli USA ci sono più armi che circolano nelle mani di privati che cittadini (331 milioni di abitanti - 400 milioni… -