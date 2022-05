Sparatoria Texas, morto d’infarto marito maestra uccisa (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – C’è un’altra vittima della strage della scuola elementare di Uvalde, in Texas. Joe Garcia, marito di Irma, una delle due insegnanti uccise insieme a 19 bambini da Salvador Ramos due giorni fa nell’attacco alla scuola elementare della città al confine con il Messico, è morto oggi di infarto. Lo riferisce Fox News, citando i familiari dell’uomo. Joe e Imma erano sposati da 24 anni e avevano quattro figli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – C’è un’altra vittima della strage della scuola elementare di Uvalde, in. Joe Garcia,di Irma, una delle due insegnanti uccise insieme a 19 bambini da Salvador Ramos due giorni fa nell’attacco alla scuola elementare della città al confine con il Messico, èoggi di infarto. Lo riferisce Fox News, citando i familiari dell’uomo. Joe e Imma erano sposati da 24 anni e avevano quattro figli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

