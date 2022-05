Sequestrati 3 chili di marijuana | un 37enne finisce ai domiciliari Trovate anche 24 piante della stessa sostanza

(Di giovedì 26 maggio 2022) POTENZA PICENA - Blitz dei carabinieri, trovati tredie una piantagione, in manette è finito unitaliano che vive a Porto Potenza Picena. L'attività porta ...

Advertising

infoitsalute : Acilia, box-palestra trasformato in maxi deposito di droga: sequestrati oltre 15 chili di stupefacente - infoitsalute : Sequestrati oltre 15 chili di droga, due arresti a Roma - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Sequestrati oltre 15 chili di droga, due arresti a #Roma - Piergiulio58 : Sequestrati oltre 15 chili di droga, due arresti a Roma. - SkyTG24 : Sequestrati oltre 15 chili di droga, due arresti a #Roma -

... hanno proceduto ad una serie di perquisizioni che si sono sviluppate tra i comuni di Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati che hanno portato al sequestro di tredi sostanza stupefacente ,...Ben duee 300 grammi di cocaina sono statidella Polizia di Ravenna nell'ambito di un controllo ad un cittadino straniero, avvenuto sabato scorso. L'allerta è partita dalle banche dati ...POTENZA PICENA - Blitz dei carabinieri, trovati tre chili di marijuana e una piantagione della stessa sostanza, in manette è finito un 37enne italiano che vive a Porto Potenza ...I militari li hanno deciso di fare un controllo nella casa del 53enne e anche nel box, trasformato in una piccola palestra per allenamenti e lezioni, e hanno trovato sia la droga - da cui erano ...