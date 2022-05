"Quale caviale e amanti? Ecco cosa fa Abramovich". Rula Jebreal e la pesante accusa: ora è tutto chiaro (Di giovedì 26 maggio 2022) Rula Jebreal dice la sua sulla guerra. La giornalista palestinese, ospite di Atlantide su La7, si sofferma sulle sanzioni imposte dall'Occidente agli oligarchi russi vicini a Vladimir Putin. Tra questi c'è anche Roman Abramovich, ex patron del Chelsea. Su di lui la Jebreal lancia pesanti accuse: "Putin e Abramovich sono amici, ma dire che si fida dell'oligarca è troppo. Abramovich ha un'azienda di acciaio e in questo momento lo sta vendendo alla Russia per i carri armati e tutto il materiale bellico. Noi pensiamo che Abramovich pensi solo a caviale, champagne, calcio, moglie e amanti, ma in realtà è l'uomo che sta finanziando l'apparato e sta dando l'acciaio per la macchina di guerra di Putin". Insomma, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)dice la sua sulla guerra. La giornalista palestinese, ospite di Atlantide su La7, si sofferma sulle sanzioni imposte dall'Occidente agli oligarchi russi vicini a Vladimir Putin. Tra questi c'è anche Roman, ex patron del Chelsea. Su di lui lalancia pesanti accuse: "Putin esono amici, ma dire che si fida dell'oligarca è troppo.ha un'azienda di acciaio e in questo momento lo sta vendendo alla Russia per i carri armati eil materiale bellico. Noi pensiamo chepensi solo a, champagne, calcio, moglie e, ma in realtà è l'uomo che sta finanziando l'apparato e sta dando l'acciaio per la macchina di guerra di Putin". Insomma, a ...

