Play 2022, tre giorni di puro gioco (Di giovedì 26 maggio 2022) Play 2022 – In questi giorni i boardgamers italiano sono attraversati da emozioni contrastanti. Tristezza e malinconia per la fine del “Festival del gioco”, gioia ed adrenalina per le esperienze vissute ed i giochi…giocati! Ecco un’esposizione delle tre giornate dal mio/nostro punto di vista, soprattutto in merito alle novità proposte dalle case editrici presenti a Modena. Ritorno alla normalità e felicità, sono i due aspetti risaltati maggiormente da questa esperienza appena conclusa. La libertà delle mascherine, sostenuta dalla maggior parte dei visitatori, insieme al contatto fisico tanto auspicato, hanno contribuito molto. Lo confermano anche i numeri. Dimostrazioni in corso alla Play 2022 – PHC Emanuele Iuliano Tra le offerte che hanno attratto più compratori, risaltano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)– In questii boardgamers italiano sono attraversati da emozioni contrastanti. Tristezza e malinconia per la fine del “Festival del”, gioia ed adrenalina per le esperienze vissute ed i giochi…giocati! Ecco un’esposizione delle tre giornate dal mio/nostro punto di vista, soprattutto in merito alle novità proposte dalle case editrici presenti a Modena. Ritorno alla normalità e felicità, sono i due aspetti risaltati maggiormente da questa esperienza appena conclusa. La libertà delle mascherine, sostenuta dalla maggior parte dei visitatori, insieme al contatto fisico tanto auspicato, hanno contribuito molto. Lo confermano anche i numeri. Dimostrazioni in corso alla– PHC Emanuele Iuliano Tra le offerte che hanno attratto più compratori, risaltano ...

rtl1025 : ???? Questa mattina @mikasounds è stato ospite in diretta su RTL 102.5 per ripercorrere la sua carriera, dagli inizi… - rtl1025 : ???? Ieri @StrangisLuigi è stato ospite in diretta su RTL 102.5 per raccontarci della sua vittoria ad @AmiciUfficiale… - RadioZetaOf : ?? Il primo live di @StrangisLuigi sarà al Future Hits Live 2022! Il 9 giugno all'@AuditoriumPdM di Roma e in stream… - ilnapolionline : [Foto] Primavera 1 Play-out - Napoli-Genoa 2-0, gli azzurrini si salvano e giocheranno la Youth League -… - napolista : Il #Napoli #Primavera vince i play-out col Genoa ed è salvo. Ancora in gol #Ambrosino La squadra di #Frustalupi si… -