Advertising

ultimaparola.com

Ma le insidie che si nascondono in questi paesaggi incontaminati non sono soloe cavallette. Ilreale può insorgere quando l'animale si sente braccato e senza via d'uscita. In quel ...Ad ogni modo, preferisce avvisare delpiuttosto che attaccare . 4. Mosca tse - tse Per ... Il +1 che non ti aspetti: leChi vive tra la Pianura Padana e la laguna potrebbe storcere il ... Pericolo zanzare: il metodo più congeniale per eliminarle è soltanto uno. Che scoperta! (Adnkronos) - La diffusione dei tanto temuti parassiti aumenta in primavera ed estate, occorre dunque proteggersi al meglio per evitare malattie ...Il Dipartimento del territorio propone delle misure concrete per sensibilizzare sul tema della salvaguardia delle api.