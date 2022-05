Per fare un tavolo…ci vuole Tavolità (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo scorso novembre il coordinatore responsabile dei progetti di PCTO, Renato Arrigoni, ha inviato per mail a tutti gli studenti del triennio del liceo la possibilità di aderire ad una challenge lanciata dall’associazione Junior Achievement. Si trattava di creare delle mini-imprese attraverso l’unione di più studenti in gruppi di lavoro, al fine di ottenere nuove competenze economiche e imprenditoriali. Il progetto a cui 14 studenti hanno scelto di aderire risultava essere un’ottima occasione per approfondire l’ambito dell’economia circolare anche attraverso lo strumento del cooperative learning. L’obiettivo era quello di ideare un prodotto che potesse essere promosso sul mercato, ma soprattutto che rispettasse due principi fondamentali: quelli di sostenibilità e innovazione. Così i 14 studenti partecipanti si sono organizzati dividendosi in due squadre, ideando prodotti differenti e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo scorso novembre il coordinatore responsabile dei progetti di PCTO, Renato Arrigoni, ha inviato per mail a tutti gli studenti del triennio del liceo la possibilità di aderire ad una challenge lanciata dall’associazione Junior Achievement. Si trattava di creare delle mini-imprese attraverso l’unione di più studenti in gruppi di lavoro, al fine di ottenere nuove competenze economiche e imprenditoriali. Il progetto a cui 14 studenti hanno scelto di aderire risultava essere un’ottima occasione per approfondire l’ambito dell’economia circolare anche attraverso lo strumento del cooperative learning. L’obiettivo era quello di ideare un prodotto che potesse essere promosso sul mercato, ma soprattutto che rispettasse due principi fondamentali: quelli di sostenibilità e innovazione. Così i 14 studenti partecipanti si sono organizzati dividendosi in due squadre, ideando prodotti differenti e ...

Advertising

peppeprovenzano : Resta la domanda. Ma un candidato sindaco, che si presenta con il sostegno di Dell’Utri e Cuffaro e invece diserta… - meb : 3 milioni di ragazze e ragazzi non studiano e non lavorano. Investire sui giovani è un’opportunità per il Paese. No… - BaldinoVittoria : Quindi quello che accusa noi di voler fare i “politici di professione” e Conte di aver fatto un “partito verticisti… - OttaviDeborah : RT @claudio301065: @beppe_grillo @matteorenzi A lui non interessano i video interessa ricattare il PD per non essere escluso dal campo larg… - esauresile : Sono così stanca che approfitto di quei 10 secondi in cui chiudo gli occhi per insaponarmi la faccia per fare un piccolo riposino -