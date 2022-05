Omicidio Laura Ziliani, un’altra confessione poi la notizia: “Ha annunciato il suicidio” (Di giovedì 26 maggio 2022) Svolta nelle indagini sul delitto di Laura Ziliani, dopo la confessione Mirto Milani ha annunciato il suicidio e ora si trova ricoverato in ospedale. La notizia è stata data nella mattinata di giovedì 26 maggio durante la puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Mirto Milani, fidanzato di una delle figlie di Laura Ziliani, ha confessato l’Omicidio dell’ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, avvenuto l’8 maggio del 2021 e ritrovata senza vita l’8 agosto lungo la boscaglia vicino all’argine del fiume Oglio. L’uomo ha ceduto dopo un lungo lungo interrogatorio in carcere, chiesto da lui stesso dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura. Mirto Milani annuncia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Svolta nelle indagini sul delitto di, dopo laMirto Milani haile ora si trova ricoverato in ospedale. Laè stata data nella mattinata di giovedì 26 maggio durante la puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Mirto Milani, fidanzato di una delle figlie di, ha confessato l’dell’ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, avvenuto l’8 maggio del 2021 e ritrovata senza vita l’8 agosto lungo la boscaglia vicino all’argine del fiume Oglio. L’uomo ha ceduto dopo un lungo lungo interrogatorio in carcere, chiesto da lui stesso dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura. Mirto Milani annuncia ...

