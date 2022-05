Napoli, pranzo si trasforma in tragedia: uomo muore soffocato (Di giovedì 26 maggio 2022) Dramma nel Rione Sanità a Napoli dove un uomo è morto soffocato mentre pranzava. Fatale per lui un boccone di salsiccia andato di traverso. I fatti sono accaduti poco dopo le ore 13 di oggi, giovedì 26 maggio. Sul posto è intervenuta immediatamente la moto medica dell’Annunziata Hl1 con autista e infermiere professionale. La vittima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 maggio 2022) Dramma nel Rione Sanità adove unè mortomentre pranzava. Fatale per lui un boccone di salsiccia andato di traverso. I fatti sono accaduti poco dopo le ore 13 di oggi, giovedì 26 maggio. Sul posto è intervenuta immediatamente la moto medica dell’Annunziata Hl1 con autista e infermiere professionale. La vittima L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

