Mourinho lacrime immortali | la Roma scrive la storia

Il calcio italiano ritorna a gioire in Europa: la Roma di Josè Mourinho conquista la prima edizione della Conference League Eh sì, ci voleva Josè Mourinho per risvegliare il calcio italiano e per riportare la Roma sulle prime pagine dei quotidiani. La notte di Tirana si tinge indelebilmente di giallorosso e le lacrime dello Special One stanno lì a spiegare quanto sia prezioso e unico questo successo. La lama affilata di Zaniolo per sfilettare le difesa del Feyenoord, le mani esperte e sicure di Rui Patricio per conservare il bottino, i legni benedetti della National Arena per suggerire al continente quel che sarà il verdetto di una finale all'italiana in tutto e per tutto. Una partita che probabilmente Mou aveva immaginato esattamente così: di sofferenza, di abnegazione, di straordinaria ...

