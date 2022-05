MotoGP Mugello | Bastianini | Proverò a conquistare il mio primo podio qui - News

Advertising

btsportmotogp : Mr. MotoGP, Valentino Rossi! ???? Retiring the iconic No.46 at Mugello. #ItalianGP - SkySportMotoGP : ?? DIGGIA POLE AL MUGELLOOOOO ???? C’è un po’ di MotoGP in questa Italia I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - MotorcycleSp : Dopo l'annuncio ufficiale, la cerimonia si è svolta oggi sulla pista del Mugello su uno dei tracciat... #MotoGP… - motosprint : #MotoGP Italia, #DiGiannantonio: 'La Roma di #Mourinho mi ha dato la carica' - News -

Dopo la festa per la 'sua' Roma, un'altra giornata da ricordare per Fabio Di Giannantonio che alconquista la prima pole della sua carriera in. Il rookie del Team Gresini è stato la punta di diamante del primo 'triplete' italiano sul circuito toscano, davanti a Marco Bezzecchi (2°) ...L'otto volte campione del mondo è nuovamente costretto a operarsi alla spalla destra. Dopo la gara di domani alvolerà negli Stati Uniti. 'Mi impegnerò per tornare a gareggiare ai massimi ...La ducati domina le qualifiche del GP del Mugello. Di Giannantonio è primo con Bazzecchi e Marini in prima fila. Marquez cade.GP Italia Mugello Ducati MotoGP 2022 - Qualifica difficile quella del Mugello per Jack Miller, che non è andato oltre la quinta fila, tredicesimo tempo. Il pilota australiano della Ducati non è riusci ...