Marracash spiazza tutti | la verità inedita sul rapporto con Elodie

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 26 maggio 2022) Da settimane si rincorrono voci su un nuovo avvicinamento traed, a spiegare come stanno le cose è intervenuto lo stesso rapper Alcune settimane fa il rapperè stato visto sotto la casa milanese di. Questo è stato interpretato come un segno di riavvicinamento tra i due. Tanto che si è arrivati a pensare che fossero tornati insieme.(Fonte: Getty Images)La cantante romana e il rapper milanese sono stati insieme dal 2019 e il 2021. La loro relazione sembrava finita, ma alcune settimane fa il rapper è stato paparazzato sotto casa di. Questo ha spinto a pensare ad un nuovo avvicinamento tra i due. Anche se, a inizio anno, la cantante è stata vista tra le braccia del del modello Davide Rossi. Per ...