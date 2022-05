LIVE – Sinner-Carballes Baena 0-0 | secondo turno Roland Garros 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ile latestuale didel. L’altoatesino si presenta carico dopo il facile successo sull’americano Fratangelo all’esordio. I bookmakers lo danno nettamente favorito contro il solido spagnolo. Jannik dovrà comunque essere bravo a domare un avversario decisamente in fiducia dopo il successo al Challenger di Tunisi e la maratona di cinque set portata a casa al primocontro il tedesco Otte. Importante persarà pazientare durante lo scambio contro un tennista che per caratteristiche cercherà di rispondere e ributtare dall’altra parte più palle possibili. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Carballes Baena Roland Garros 2022 in DIRETTA: ritardo per l’azzurro! Pegula avanza Cilic rimonta: ades… - solounastella : RT @SkySport: ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsipas: azzur… - MercRF : RT @SkySport: ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsipas: azzur… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsipas: azzur… - levyashindu93 : RT @SkySport: ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsipas: azzur… -

SEGUI LA DIRETTAIL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIe Carballes Baena scenderanno in campo oggi (giovedì 26 maggio) . I due giocatori sono pianificati come quarto ed ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAIl programma della sfida tra Jannike Roberto Carballes Baena - Le dichiarazioni di Jannikdopo il match d'esordio - La vittoria di Jannikal debutto contro Bjorn ...Incontro di secondo turno per Jannik, opposto allo spagnolo numero 89 del mondo. Chi vince affronta McDonald al terzo turno ...Proseguono i secondi turni: quattro italiani in campo. Primo pomeriggio con Giorgi e Cecchinato, più tardi Sinner ...