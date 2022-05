Il Principe Carlo a sorpresa in Romania: la visita per incontrare i rifugiati ucraini (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di ieri, mercoledì 25 maggio, il Principe Carlo ha compiuto una visita che non era stata annunciata da Buckingham Palace. L’erede al trono inglese, infatti, si è recato nella capitale della Romania per visitare i rifugiati, per lo più donne e bambini, dalla guerra russa in Ucraina. Sono molti, infatti, gli esuli che hanno trovato rifugio nel vicino paese dell’Europa orientale. AnsaIl Principe di Galles ha visitato il Centro di donazione Romexpo per i rifugiati ucraini a Bucarest. Lì ha incontrato alcuni dei quasi 1 milione di ucraini che hanno raggiunto la Romania dall’inizio della guerra ad oggi. Si stima, infatti, che a partire dal fatidico 24 febbraio, quasi un ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di ieri, mercoledì 25 maggio, ilha compiuto unache non era stata annunciata da Buckingham Palace. L’erede al trono inglese, infatti, si è recato nella capitale dellaperre i, per lo più donne e bambini, dalla guerra russa in Ucraina. Sono molti, infatti, gli esuli che hanno trovato rifugio nel vicino paese dell’Europa orientale. AnsaIldi Galles hato il Centro di donazione Romexpo per ia Bucarest. Lì ha incontrato alcuni dei quasi 1 milione diche hanno raggiunto ladall’inizio della guerra ad oggi. Si stima, infatti, che a partire dal fatidico 24 febbraio, quasi un ...

