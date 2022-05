(Di giovedì 26 maggio 2022) FANO - 'I risultati ottenuti si festeggiano, non si affossano né si usano per altre batte'. Loredana, una residente a Roncosambaccio, si dichiara in totale disaccordo con le proteste riguardo ai ...

FANO - 'I risultati ottenuti si festeggiano, non si affossano né si usano per altre battaglie'. Loredana, una residente a Roncosambaccio, si dichiara in totale disaccordo con le proteste riguardo ai ......e Vicolo dei Bacchettoni uno spazio culturale open air curato con il supporto die ... Molto attiva la didattica, che permette di mettersi all'opera su lavorazioni chela vita nella ... I residenti replicano agli autisti Ami: «Prioritaria è la sicurezza e i dossi adesso la garantiscono» FANO - «I risultati ottenuti si festeggiano, non si affossano né si usano per altre battaglie». Loredana, una residente a Roncosambaccio, si dichiara in totale disaccordo con ...L'appello arriva direttamente dagli abitanti della frazione i quali, nel ribadire la necessità di mettere in sicurezza il passaggio a livello, chiedono un confronto con le istituzioni ...