Advertising

FabioG55 : @Paolo_Bargiggia @juventusfc @acmilan @OfficialASRoma Se tutti ti fanno addosso non è forse perché apri bocca e gli… - DelMoroMassimo1 : RT @_Facezia_: Una IMMENSA @rulajebreal squarcia il velo e mostra chi è Putin, cosa ha fatto, spiega chiaramente chi sono e cosa fanno gli… - Angeloventura56 : RT @_Facezia_: Una IMMENSA @rulajebreal squarcia il velo e mostra chi è Putin, cosa ha fatto, spiega chiaramente chi sono e cosa fanno gli… - alinatede : RT @_Facezia_: Una IMMENSA @rulajebreal squarcia il velo e mostra chi è Putin, cosa ha fatto, spiega chiaramente chi sono e cosa fanno gli… - giuslillo : 'È il paese delle opinioni,delle teorie anche se strampalate e confuse,dei giornalisti che non incalzano mai l’ospi… -

Internazionale

Due settimane dopo l'uccisione della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, la commozione è ancora alta in Palestina: le strade di Jenin, Gaza e Gerusalemme sono ricoperte di murales dedicati a ...... 'Da sempre gli Americanii cowboy' di Alessio Mannino C hiedere una opinione a Vittorio Feltri su qualsiasi tema dello scibile umano vale sempre la pena. Non solo perché è uno dei... I giornalisti fanno luce sull’uccisione di Shireen Abu Akleh - Catherine Cornet La Cnn e l’Associated Press hanno sentito testimoni oculari, analizzato audio, video e geolocalizzazioni giungendo a una conclusione: la giornalista è stata uccisa a sangue freddo. Leggi ...L’edizione 2022 di Amici si è conclusa la scorsa settimana con il trionfo di Luigi. In molti sui social hanno fatto notare come i giornalisti invitati alla finale non abbiamo criticato nessuno degli ...