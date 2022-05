Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #GoldmanPrize, il Nobel per l'ambiente vinto da due indigeni A'i Cofan dell'Ecuador @DiegoBattistes1 - ilfattoblog : #GoldmanPrize, il Nobel per l'ambiente vinto da due indigeni A'i Cofan dell'Ecuador @DiegoBattistes1 - greenMe_it : Goldman Prize 2022: gli indigeni che hanno fatto annullare oltre 50 concessioni delle lobby minerarie nelle terre a… -

Il Fatto Quotidiano

Tra i relatori abbiamo avuto il piacere di dialogare con Rossano Ercolini, vincitore del 2013 delEnvironmental(considerato come il premio Nobel dell'Ambiente) e oggi figura di ...Bangkok (AsiaNews) - Età non dichiarata, ma principi noti e portati avanti con determinazione, l'attivista thailandese Niwat Roykaew è tra i premiati quest'anno con ilEnvironmental, assegnato ieri dall'omonima fondazione a San Francisco. Un riconoscimento noto anche come 'Nobel verde' consegnato a personalità che si distinguono per l'impegno ... Goldman prize, il Nobel per l’ambiente vinto da due indigeni A’i Cofan dell’Ecuador Retired Thai teacher Niwat Roykaew is among this year's recipients of the Goldman Environmental Prize. In his country, he successfully battled a Chinese project that would have blasted rocky islet ...Alex Lucitante and Alexandra Narváez were awarded the Goldman Prize, which recognises grassroots activism. They used drones and camera traps to document mining on their land. Their evidence was ...