F1 su TV8, programma GP Montecarlo 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 26 maggio 2022) È giovedì, ma per la prima volta le strade di Montecarlo non sono sconvolte dalle vetture di Formula1! Infatti il programma del Gran Premio di Monaco 2022 è cambiato rispetto alle abitudini, venendo standardizzato e allineato a quello di tutte le altre competizioni. Dunque niente più prove libere anticipate al giovedì con riposo al venerdì, ma una tre-giorni canonica, almeno se rapportata agli standard dei GP. L’appuntamento monegasco sarà quello di casa per Charles Leclerc, che però dovrà sfatare il detto “Nemo propheta in patria”. Il ventiquattrenne del Principato deve infatti ancora vedere la bandiera a scacchi nella gara sulle vie in cui è cresciuto! Nel 2018, all’esordio assoluto con la Sauber, la rottura di un disco dei freni lo portò a tamponare Brandon Hartley quando occupava la 12ma posizione e mancavano pochi ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) È giovedì, ma per la prima volta le strade dinon sono sconvolte dalle vetture di Formula1! Infatti ildel Gran Premio di Monacoè cambiato rispetto alle abitudini, venendo standardizzato e allineato a quello di tutte le altre competizioni. Dunque niente più prove libere anticipate al giovedì con riposo al venerdì, ma una tre-giorni canonica, almeno se rapportata agli standard dei GP. L’appuntamento monegasco sarà quello di casa per Charles Leclerc, che però dovrà sfatare il detto “Nemo propheta in patria”. Il ventiquattrenne del Principato deve infatti ancora vedere la bandiera a scacchi nella gara sulle vie in cui è cresciuto! Nel 2018, all’esordio assoluto con la Sauber, la rottura di un disco dei freni lo portò a tamponare Brandon Hartley quando occupava la 12ma posizione e mancavano pochi ...

