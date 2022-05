Calcio: Playoff Serie B; Monza batte Pisa in finale andata (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Monza batte 2 - 1 il Pisa nell'andata della finale dei Playoff promozione di Serie B. All'U - Power Stadium, davanti al patron Silvio Berlusconi e all'ad Adriano Galliani, i brianzoli trovano il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Il2 - 1 ilnell'delladeipromozione diB. All'U - Power Stadium, davanti al patron Silvio Berlusconi e all'ad Adriano Galliani, i brianzoli trovano il ...

Advertising

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Una battaglia in pieno stile playoff: primo atto alla Sandro Abate, battuto in casa il Napol… - alextua72 : @marifcinter Eh ma servono i playoff nel calcio.. - CentotrentunoC : #Primavera1TIMVision 1 ? Il commento di Luigi #Palomba dopo l'eliminazione del #Cagliari in semifinale playoff co… - IAMCALCIOSALERN : Atletico Faiano in Promozione, Savignanese k.o. in finale playoff - tabellamercatob : Semifinale #Playoff #Scudetto #Primavera1TIMVision Finale #InterCagliari 3-3 d. t. s. Tabellino e cronaca… -