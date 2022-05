Brescia | Inzaghi a sorpresa | 'Sono stato reintegrato'

Advertising

Né, né Corini: ilpunta Clotet Per quanto riguarda la panchina delper il prossimo anno, Cellino ha deciso di non ripartire con Corini , il cui contratto è in scadenza a ...sempre ildei grandi ritorni. Sliding doors costanti. Mentre si profila il ritorno di Pep Clotet, e se ... Massimo Cellino ha reintegrato Filippo. Il presidente ha richiamato l'...Cellino allontana Corini e richiama il tecnico piacentino, esonerato due mesi fa e che ha ancora un anno di contratto. Ma ormai la stagione è finita e SuperPippo si presenta solo per qualche ora ...Incredibile ma vero: Pippo Inzaghi è tornato ad essere l'allenatore del Brescia oramai quando la stagione si è conclusa, amaramente per le Rondinelle, con l'eliminazione nei playoff di Serie B per ope ...