Atm: nel 2021 riduce perdita, bene ricavi con Copenhagen e parcheggi (Di giovedì 26 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Ripresa dei ricavi e perdite contenute per Atm nel 2021, che ancora non si è ripresa del tutto dagli effetti della pandemia di Covid. Rispetto al 2020, la perdita della società del trasporto pubblico di Milano è stata limitata a 16 milioni di euro, due terzi in meno rispetto al rosso di 64,5 milioni del 2020. Il margine operativo lordo è positivo per 83,3 mln (+22,1 mln) e il risultato operativo è negativo per 13,7 mln (+33,7 mln rispetto al 2020). Aumentano invece i ricavi, che raggiungono il miliardo di euro, 1.009,3 milioni (+51,3 mln) e sono superiori al dato del 2019, quando erano stati 980,7 milioni. A pesare sono i buoni risultati della controllata estera di Copenhagen - a seguito dell'avvio a pieno regime della nuova linea metropolitana Cityringen e di nuovi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Ripresa deie perdite contenute per Atm nel, che ancora non si è ripresa del tutto dagli effetti della pandemia di Covid. Rispetto al 2020, ladella società del trasporto pubblico di Milano è stata limitata a 16 milioni di euro, due terzi in meno rispetto al rosso di 64,5 milioni del 2020. Il margine operativo lordo è positivo per 83,3 mln (+22,1 mln) e il risultato operativo è negativo per 13,7 mln (+33,7 mln rispetto al 2020). Aumentano invece i, che raggiungono il miliardo di euro, 1.009,3 milioni (+51,3 mln) e sono superiori al dato del 2019, quando erano stati 980,7 milioni. A pesare sono i buoni risultati della controllata estera di- a seguito dell'avvio a pieno regime della nuova linea metropolitana Cityringen e di nuovi ...

Advertising

atm_informa : Estate all'Idroscalo: tornano i bus 183 e 188 che collegano i locali notturni a Milano, anche nel fine settimana. V… - FPdabo : @giagnoni_luca @FraPrincipess_ @liberalunicorno Un privato se il servizio fa utile, se lo tiene. (ATM Milano versa… - icarusplace : @atm_informa ma perché fare la tessera è così complicato? Modulo compilato a mano ????? e fototessera nel 2022? - giovivi1470 : @atm_informa @alessio_tuso Nel frattempo potete accendere l’aria condizionata nella vettura 811.. in fretta possibilmente - damidino20101 : @atm_informa Infatti ero in via parenzo è saltata una corsa mentre nel senso inverso ne sono passate 3 -