Anna Ferzetti spiega perché non può sposare subito Pierfrancesco Favino

(Di giovedì 26 maggio 2022)sono una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo, stanno insieme da più di 20 anni ma non possono sposarsi. Più che altro pur volendo non potrebbero farloed è lare il motivo. Nessun legame precedente, niente del genere, semplicemente se dovessero sposarsivorrebbe un matrimonio religioso e pernon è così semplicenon ha ricevuto alcun sacramento, non è battezzata. Quando è nata i suoi genitori hanno deciso di non battezzarla pensando che sarebbe stato giusto fosse lei da grande a decidere a quale religione appartenere. E’ alla rivista Oggi che la figlia di Gabriele...

