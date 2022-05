Ucraina, Conte: Parlamento si esprima su linea Governo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Discutere di guerra in Ucraina "prima o poi"? "Speriamo se ne possa discutere prima...". Giuseppe Conte commenta così la linea adottata dalla maggioranza parlamentare e dall'alleato Pd sulla richiesta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Discutere di guerra in"prima o poi"? "Speriamo se ne possa discutere prima...". Giuseppecommenta così laadottata dalla maggioranza parlamentare e dall'alleato Pd sulla richiesta ...

petergomezblog : Ucraina, Conte: “Sorpreso dal no della Lega all’intervento di Draghi in Senato, ci sono pacifisti della domenica”… - fattoquotidiano : Conte: “L’Italia ha già fornito armi all’Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto con Draghi in Pa… - fattoquotidiano : 'Basta armi all'Ucraina', l'appello di Giuseppe Conte [video] - sarasarli : RT @fattoquotidiano: Ucraina, Conte: “Sorpreso dal no della Lega all’intervento di Draghi in Senato, ci sono pacifisti della domenica” http… - c38da7020100458 : @GiuseppeConteIT Conte mi metti tristezza su ogni aspetto a partire dal dossier Ucraina. -