"Tu ci vuoi tornare?", "Vaff...". Maria e Ida sbottano contro Riccardo (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Platano ha chiuso la frequentazione con Marco e la conduttrice ha messo alle strette Guarnieri che, dopo avere tentennato, si è preso il benservito dalla ex Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Platano ha chiuso la frequentazione con Marco e la conduttrice ha messo alle strette Guarnieri che, dopo avere tentennato, si è preso il benservito dalla ex

Advertising

Victorialisset6 : RT @trashbiccis: -Riccardo ci vuoi tornare con lei? -Non si puó dare risposta a una domanda del genere -Quanto fa 2+2? -Ma non posso rispon… - davidesaiani : @DoctorM77 Tutto quello che vuoi ma è fattuale che qui non riusciva a fare uno stop decente, saltare l’uomo non par… - fetish20001 : @cesca260904 vuoi tornare a scuola? - Giuly281 : 'perché non vuoi mai tornare a casa durante un attacco di panico e ti devono praticamente obbligare?' *mia madre e/… - kdjmon : RT @kvrohi: io penso che tutti debbano provare la sensazione di non dover dar conto a nessuno, fare il cazzo che vuoi, rispondere quando vu… -