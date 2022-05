Telecamere ai semafori In arrivo trenta impianti e le Ztl San Siro e Isola (Di mercoledì 25 maggio 2022) Occhio al rosso, le prime 4 saranno accese in autunno. Rafforzati i controlli sui monopattini. Multe ai livelli pre-Covid Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Occhio al rosso, le prime 4 saranno accese in autunno. Rafforzati i controlli sui monopattini. Multe ai livelli pre-Covid

Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: Milano, 30 nuove telecamere ai semafori per chi passa col rosso. Sosta selvaggia: boom di sanzioni - Loredanataberl1 : RT @Corriere: Milano, 30 nuove telecamere ai semafori per chi passa col rosso. Sosta selvaggia: boom di sanzioni - Luxgraph : Multe Milano, 30 nuove telecamere ai semafori per chi passa col rosso. Sosta selvaggia: sanzioni in aumento… - Corriere : Milano, 30 nuove telecamere ai semafori per chi passa col rosso. Sosta selvaggia: boom di sanzioni - Cinziadandrea : @Ftbis1 @rafcapuozzo Putroppo suamo sempre li, poco personale ed impiegato male , poche telecamere, molti giovani… -