Steve Kerr sulla sparatoria in Texas: «Siamo ostaggio di 50 senatori che si rifiutano di votare una legge» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ieri, in Texas, l’ennesima sparatoria in una scuola. E’ accaduto intorno a mezzogiorno: un diciottenne ha aperto il fuoco nella Robb Elementary School di Uvalde, una grande scuola che ospita circa 600 studenti. Il bilancio è di 19 bambini e 2 insegnanti morti. Lo sparatore, studente del liceo che si trova nel complesso scolastico, è stato ucciso. Sull’accaduto ha preso posizione, durante una conferenza stampa, Steve Kerr, ex cestista e allenatore dei Golden State Warriors. Si è scagliato contro la vendita libera di armi negli Stati Uniti. “Non parlerò di basket. Qualsiasi domanda sul basket non ha importanza. Sono stati uccisi dei bambini a 400 miglia da qui e un insegnante. Negli ultimi 10 giorni, abbiamo avuto anziani neri uccisi in un supermercato a Buffalo, abbiamo avuto fedeli asiatici uccisi nel sud della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ieri, in, l’ennesimain una scuola. E’ accaduto intorno a mezzogiorno: un diciottenne ha aperto il fuoco nella Robb Elementary School di Uvalde, una grande scuola che ospita circa 600 studenti. Il bilancio è di 19 bambini e 2 insegnanti morti. Lo sparatore, studente del liceo che si trova nel complesso scolastico, è stato ucciso. Sull’accaduto ha preso posizione, durante una conferenza stampa,, ex cestista e allenatore dei Golden State Warriors. Si è scagliato contro la vendita libera di armi negli Stati Uniti. “Non parlerò di basket. Qualsiasi domanda sul basket non ha importanza. Sono stati uccisi dei bambini a 400 miglia da qui e un insegnante. Negli ultimi 10 giorni, abbiamo avuto anziani neri uccisi in un supermercato a Buffalo, abbiamo avuto fedeli asiatici uccisi nel sud della ...

