Sesso in carcere, scontro Lega-Pd sulle 'casette dell'amore' (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Il diritto al Sesso in carcere accende lo scontro Lega-Pd. La proposta di legge per l'istituzione di 'casette dell'amore' per i detenuti, formulata dal consiglio regionale della Toscana e arrivata in Senato con relatrice la senatrice dem Monica Cirinnà, componente della Commissione Giustizia, viene attaccata dal presidente della seconda Commissione, il leghista Andrea Ostellari. Il senatore salviniano attacca il Pd che "non smette di sostenere iniziative ideologiche ignorando le priorità del Paese", dice rilanciando la polemica di questi giorni tra i due partiti di maggioranza. Nuovo bersaglio della Lega la proposta per dare la possibilità ai detenuti di incontri in intimità, in strutture protette. "Una proposta – accusa Ostellari – che ha ottenuto il ...

