"Non abbattete i cinghiali nel Parco Pineta": Centopercentoanimalisti all'attacco (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dal 1° giugno, nel Parco Pineta del Varesotto, prenderà il via la campagna di abbattimento dei cinghiali ritenuti in numero eccessivo. Non è stato dato corso, infatti, alla petizione dei cittadini che chiedevano di evitare la strage usando altre strategie. I danni provocati dai cinghiali? "Li paghino i cacciatori" Sulla vicenda scende in campo l'associazione ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

