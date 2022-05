No | il vaccino AstraZeneca non ha causato l’epidemia di vaiolo delle scimmie

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 24 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un testo in cui si legge che in una dose dicontro la Covid-19 si trova «adenovirus di scimpanzé». La foto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ops!! Ma ora si parla di..premetto che non guardo la TV quindi non sono molto informata..ma come cavolo si sviluppa? Credo stretto contatto con una scimmia? Giusto? Non credo sia la risposta plausibile..però poi ho visto questa notizia…forse colpa del sierino magico? Mah! Io qualche domanda me la farei». L’autore del post oggetto di analisi suggerisce quindi chedisi sarebbe sviluppata a causa del ...