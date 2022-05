Nedved sogna in grande | ”Con lui vinceremo anche la Champions”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Pavelsta già pensando a come sarà la Juventus del futuro, per questo motivo c’èentusiasmo attorno all’ambiente bianconero. Quando ungiocatore decide di appendere le scarpette al chiodo è sempre un momento molto triste per tutti quanti, con l’addio di Pavelche fu un vero e proprio shock, tanto è vero chemolti giornalisti iniziarono a piangere di fronte a quelle scene digratitudine nei confronti delle campione ceco, ma le sue abilità come uomo e come conoscitore di calcio lo hanno portato a diventare uno dei maggiori dirigenti della Juventus e a realizzare una serie di grandi colpi di mercato. PavelJuventus (Ansa Foto)La Juventus non vince laLeague è davvero da tantissimi anni, infatti ...