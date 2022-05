Mfe | in I trimestre utile netto a 2 | 7 mln | cresce pubblicità**

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Nel primodell'anno i ricavi netti consolidati di Mfe-Media for Europe sono in aumento a 654,3 milioni di euro; il risultato operativo (Ebit) risulta positivo per 15,3 milioni di euro e l'è a 2,7 milioni. E' quanto emerge dai conti approvati dal cda della holding riunito sotto la presidenza di Fedele Confalonieri. I Ricavi netti consolidati crescono a 654,3 milioni di euro rispetto ai 634,2 milioni del primo2021. In particolare, i ricavi in Italia sono saliti a 466,3 milioni di euro rispetto ai 450,2 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. In Spagna i ricavi ammontano a 188,0 milioni di euro rispetto ai 184,0 milioni del 2021. Decisivo il buon andamento dei Ricavi pubblicitari lordi in entrambe le aree geografiche. In Italia hanno raggiunto i 460,9 ...