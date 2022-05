Mafia, Draghi: "Estirpare le connivenze nelle istituzioni" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per sconfiggere le mafie non basta l'eroismo dei singoli ma "serve il massimo impegno e la massima trasparenza da parte di tutti noi" in particolare per "Estirpare le connivenze che ancora ci sono all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per sconfiggere le mafie non basta l'eroismo dei singoli ma "serve il massimo impegno e la massima trasparenza da parte di tutti noi" in particolare per "leche ancora ci sono all'...

Advertising

Palazzo_Chigi : In occasione del 30° anniversario della #DIA-Direzione Investigativa Antimafia, il Presidente Draghi interviene al… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: La #mafia ha assunto forme nuove ma altrettanto temibili. Tra gli insegnamenti di #Falcone c’è quello… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Oggi celebriamo la professionalità, l’eroismo dei magistrati come #Falcone e #Borsellino e degli agen… - infoitinterno : Draghi “La mafia si sconfigge con la cultura della legalità” - infoitinterno : Mafia, allarme di Draghi: «È nelle aziende e nei cda, più controlli per i fondi del Pnrr» -