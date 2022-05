LIVE Fognini-Van De Zandschulp 4-6 5-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro può chiudere il secondo set (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima esterna del ligure. 5-4 van de Zandschulp conferma il break ma adesso Fognini può e deve chiudere il secondo set. 40-30 Gran prima di van de Zandschulp e diritto vincente. 30-30 Trova un’ottima risposta di diritto lungolinea di Fognini. 30-15 Con sicurezza l’azzurro chiude a volo dopo l’accelerazione lungolinea. 30-0 Errore in lunghezza di Fognini. 15-0 Ottima prima dell’olandese. 5-3 DOPPIO FALLO Fognini! Van de Zandschulp prova ad allungare il set. 30-40 Gran prima dell’olandese. 15-40 DUE PALLE BREAK VAN DE Zandschulp! 15-30 Gran recupero di van de Zandschulp sulla palla corta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima esterna del ligure. 5-4 van deconferma il break ma adessopuò e deveilset. 40-30 Gran prima di van dee diritto vincente. 30-30 Trova un’ottima risposta di diritto lungolinea di. 30-15 Con sicurezzachiude a volo dopo l’accelerazione lungolinea. 30-0 Errore in lunghezza di. 15-0 Ottima prima dell’olandese. 5-3 DOPPIO FALLO! Van deprova ad allungare il set. 30-40 Gran prima dell’olandese. 15-40 DUE PALLE BREAK VAN DE! 15-30 Gran recupero di van desulla palla corta di ...

Advertising

De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Forza Fabio! ????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ?????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Fognini - Eurosport_IT : Forza Fabio! ????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ?????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Fognini - infoitsport : LIVE Fognini-Van De Zandschulp, Roland Garros 2022 in DIRETTA: impegno difficile contro l'olandese in ascesa - infoitsport : Fognini-Van der Zandschulp al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita - sportli26181512 : Fognini-Van der Zandschulp al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita: Fabio Fognini affronta l’o… -