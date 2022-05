(Di mercoledì 25 maggio 2022) Non si è fatta attendere la replica del presidente della FIG Gabrielealle parole del patron del Napoli, Aurelio De. Il presidente dei partenopei aveva attaccato il numero uno della Federcalcio, sottolineando che «in tre anni e mezzo non ha fatto nulla, non possiamo aspettarci che faccia delle cose». «A differenza di quanto L'articolo

Advertising

zazoomblog : Gravina a De Laurentiis: “Inaccettabile che si inveisca contro Governo Uefa e Figc” - #Gravina #Laurentiis: #“Inac… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina a De Laurentiis: «Proponga qualcosa di serio»: Non si è fatta attendere la replica del… - CalcioOggi : De Laurentiis: 'Gravina? È fallito...'. La replica: 'Inaccettabile l'attacco a Governo, Uefa e Figc' - La Gazzetta… - CalcioFinanza : #Gravina replica a De Laurentiis: «Proponga qualcosa di serio» - sportface2016 : #Calcio, #Gravina risponde a #DeLaurentiis: “Inaccettabile che si inveisca contro #Governo, #Uefa e #Figc” -

Intervenuto all'incontro sui 130 anni del quotidiano Il Mattino a Palazzo Reale, Aurelio Deè un fiume in piena contro Gabriele, presidente della FIGC dal 2018. Il patron degli azzurri, puntando il dito contro il dirigente, ci è andato giù pesante non tirandosi indietro a ...risponde a De: "Non posso accettare inveisca così". Le parole del presidente FIGC Gabrielereplica a Derilasciando le seguenti dichiarazioni all'Adnkronos. Queste le sue parole: "A differenza di quanto afferma De, mi concentro sulle cose da fare per il bene ...(Adnkronos) - “A differenza di quanto afferma De Laurentiis, mi concentro sulle cose da fare per il bene del calcio italiano". Così il Presidente della Figc Gabriele Gravina, raggiunto ...Gabriele Gravina replica a De Laurentiis rilasciando le seguenti dichiarazioni all’Adnkronos. Queste le sue parole: «A differenza di quanto afferma De Laurentiis, mi concentro sulle cose da fare per ...